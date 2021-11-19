Yay burcu yorumları ay tutulmasının yay burcuna etkileri neler 2021

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması dün gece gerçekleşti. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenmedi. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne oldu. Hande Kazanova yay burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının yay burcuna etkileri

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Dünya 18 Kasım'ı 19 Kasım cuma gününe bağlayan gece son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık oldu. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü. Peki ay tutulmasının yay burcuna etkileri ne oldu, yay burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın yay burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının yay burcuna etkileri: Yay ve yükselen Yaylar, aşka, keyfe ve eğlenceye daha fazla vakit ayıracağınız bir hafta başlıyor. Hemen hafta başında hayatı biraz daha eğlenceli yönleriyle ele almak isteyebilirsiniz.

Bu hafta en çok sağlığınıza ve iş koşullarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Diğer taraftan yakın çevrenizle olan işlerinizde güzel etkileşimler altında olacaksınız. Hafta başında beklediğiniz bir haber gelebilir, bu haberi aldığınızda çok aşırı sevinebilirsiniz. İşleri daha da devam ettirmek için verdiğiniz sözlere dikkat edin, tutamayacağınız sözler altına girebilirsiniz. İletişim halinde olduğunuz yakın çevrenizdeki insanlarla bu hafta iyi anlaşacaksınız ama beraber iş yaptığınız insanlarla bu hafta karşı karşıya gelmeye olasılığınız var. Spor yapıyorsanız, günlük egzersizleriniz varsa kaslarınızı çok zorlamayın. Tehlikeli sporlardan, tehlikeli durumlardan lütfen uzak durun.

Bu aralar kendi halinizdesiniz, biraz kendi köşenize çekilmiş gibisiniz, geçmişi çok fazla sorguluyorsunuz çok fazla özlemle anıyorsunuz. Sinirinizi kendinizden çıkarıyorsunuz. Siz bu süreç içerisinde plan yapmaya, hayatınızı nasıl daha fazla güzelleştireceğinize kafa patlatmaya çalışın.

Cuma günü gerçekleşecek parçalı Ay tutulması iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerçekleşecek. Gündelik hayatınızın düzeninde, iş hayatınızda ve sağlığınızla ilgili konularda 6 ay boyunca önemli konular karşınıza gelebilir. Sağlığınızda oluşacak hassas bir konu, sağlığınızla ilgili önemli kararlar almanıza neden olacak. Boyun, boğaz bölgesine, tiroidlere, lenf bezlerine aynı zamanda hormonal dengesizliklere, şeker intoleranslarına ve diş bölgesine, küçük dil alanındaki larenjit, farenjit gibi hastalıklara bu süreçte dikkat etmelisiniz.

Bu tutulma zamanı işleriniz hızlanabilir, parasal kazançlarınızın arttığını görebilirsiniz.