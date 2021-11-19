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Tarımsal girdi fiyatlarında yükseliş devam ediyor

Tarımsal girdi fiyatlarında yükseliş devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Eylül 2021 verilerini yayınladı. Tarım-GFE, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1,56 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,79 yükseldi.

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Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,19 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,42, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,74 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,23, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 28,55 artış gerçekleşti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %0,09 ile tohum ve dikim materyali ve %0,37 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %6,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %3,31 ile enerji ve yağlar oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise %0,03 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %10,20 ile tohum ve dikim materyali, %12,33 ile tarımsal ilaçlar ve %15,64 ile malzemeler oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %71,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler, %43,67 ile bina bakım masrafları ve %42,28 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

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