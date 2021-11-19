Ay tutulması burç yorumları oğlak burcuna etkileri özel hayatınıza dikkat

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması dün gece gerçekleşti. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenmedi. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne oldu. Hande Kazanova oğlak burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının oğlak burcuna etkileri

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Dünya 18 Kasım'ı 19 Kasım cuma gününe bağlayan gece son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık oldu. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü. Peki ay tutulmasının oğlak burcuna etkileri ne oldu, oğlak burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın oğlak burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının oğlak burcuna etkileri: Oğlak ve yükselen Oğlaklar, evinize, ailenize, yuvanıza yönelik adımlarla haftanızı başlatıyorsunuz. Aile hayatınızda hızlı kararlar almaya yatkın olacaksınız. Diğer taraftan sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızın genişlediği, daha fazla önem verdiğiniz ve enerjinizi bu alanlara harcadığınız bir dönem içindesiniz. Aktiviteler, organizasyonlar, davetler, toplantılar arasında koşturuyor olabilirsiniz.

Bu hafta sosyal ortamlarda çevre ilişkilerinize ve özel hayatınıza dikkat etmeniz gerekecek. Sizin bir oradan bir oraya koşturmanız sevdiğiniz insanın hiç hoşuna gitmeyebilir. Sevdiğiniz insanı ya da varsa çocuğunuzu ihmal ediyor olabilirsiniz ya da kendi hobilerinize vakit harcamıyor olabilirsiniz. İşte bu dönemde bu sıkışıklık arasında özel hayatınızdaki insanı ya da çocuğunuzu mutlu etmeyi de ihmal etmeyin.

Çarşamba günü spekülatif işlerden borsada yatırım yapıyorsanız bu konulara lütfen dikkat edin, riskten kaçının.

Cuma günü gerçekleşecek Ay tutulması sizin aşk evinizde oluşacak. Önünüzdeki 6 ay boyunca aşkla ilgili konular gündeme gelebilir aynı zamanda hobilerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Eğitimle ilgili konuların hızlandığını görebilirsiniz. Çocuk istiyorsanız çocukla ilgili oluşumlar hareketlenebilir. Çocuğunuz varsa onun hayatında da önemli gelişmeler oluşabilir. Kendinize baktığınız, kendinizi önemsediğiniz bir dönem içerisindesiniz ve bu dönem ilişkiye dair verdiğiniz kararlar aşkı karşınıza çabuk getirecek ya da aşk yaşadığınız insanla beraber önemli planlar yapmanızı sağlayacak.

Pazartesi günü parasal konularda güzel açılımlar var. Ama olayları çok fazla abartmayın ve hafta sonu harcamalarınızı kontrol etmeye özen gösterin.