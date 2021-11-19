BIST 1.758
DOLAR 10,84
EURO 12,31
ALTIN 651,35
HABER /  GÜNCEL

Ferah Zeydan kaç yaşında sevgilisi var mı aldattım açıklaması olay oldu

Ferah Zeydan kaç yaşında sevgilisi var mı aldattım açıklaması olay oldu

Müzik yarışması ile tanınan ve kısa sürede farklı sesi ve tarzıyla beğenilen Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Sinan Akçıl'ın elinden tutup müzik piyasasına kazandırdığı Ferah Zeydan aslen Mersinli ve 25 yaşında. Ferah Zeydan 60 kilo verdi son hali şaşırttı.

Abone ol

Ferah Zeydan kimdir, aslen nereli ve eski hali nasıldı kaç kiloydu soruları merak konusu oldu. Sinan Akçıl'ın elinden tutup müzik piyasasına kazandırdığı Ferah Zeydan aslen Mersinli ve 25 yaşında. Ferah Zeydan 60 kilo verdi son hali şaşırttı. Ferah Zeydan sanat için 5 yıllık ilişkimi bitirdim, başkasıyla birlikte oldum. Şarkıyı duygulu okumak için, ruhumu açıttım diyerek şaşırttı. 

İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti. Yarışma sayesinde Suriye’de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi.Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eren Kış 6 operasyonu başlatıldı Bin 60 personel görev alıyor
Eren Kış 6 operasyonu başlatıldı Bin 60 personel görev alıyor
Mansur Yavaş Keçiören'deki patlama bölgesinde: 4 yaralının durumu ağır
Mansur Yavaş Keçiören'deki patlama bölgesinde: 4 yaralının durumu ağır
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2 ay içerisinde tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezlerini açacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2 ay içerisinde tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezlerini açacağız
Ferah Zeydan son hali nasıl kaç kilo verdi eski ve yeni hali
Ferah Zeydan son hali nasıl kaç kilo verdi eski ve yeni hali
Kocaeli'de feci kazada TIR kullanılamaz hale geldi! Variller yola saçıldı
Kocaeli'de feci kazada TIR kullanılamaz hale geldi! Variller yola saçıldı
Ay tutulması burç yorumları oğlak burcuna etkileri özel hayatınıza dikkat
Ay tutulması burç yorumları oğlak burcuna etkileri özel hayatınıza dikkat
Tunceli’de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi
Tunceli’de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi
Taksim'de çalıştığı döviz bürosundaki kasadan paraları böyle çaldı
Taksim'de çalıştığı döviz bürosundaki kasadan paraları böyle çaldı
Kuzey Anadolu Fayı miladını doldurdu İstanbul'da deprem olacak
Kuzey Anadolu Fayı miladını doldurdu İstanbul'da deprem olacak
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı