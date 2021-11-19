Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'e rahmet diledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak Uludere'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'e rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak Uludere bölgesinde askeri araç kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.