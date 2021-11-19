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Ankara'daki patlamanın sebebi açıklandı! Doğal gaz değilmiş

Ankara'daki patlamanın sebebi açıklandı! Doğal gaz değilmiş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında ilk tespitlere göre olayın mutfak tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Alınan bilgiye göre patlamanın olduğu dairede doğalgaz hattının bulunmadığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince, bir bölümü çöken dairede üst kısmı parçalanmış mutfak tüpü bulundu ve patlamanın buna sebep olduğu kayıtlara geçti.

Bu arada patlamada yaralananların tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece meydana gelen patlamanın etkisiyle binanın bir bölümü çökmüş, enkazdan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame (5), Muhammed (35) ve Melek Kahtan (2) ile Zine Abdülkerim Ahmed el Vahap (26) yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Muhammed ve kızı Melek Kahtan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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