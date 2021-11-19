Kova burcu yorumları ay tutulmasının etkileri neler? Kovalar parladığınız dönemdesiniz

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması dün gece gerçekleşti. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenmedi. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne oldu. Hande Kazanova kova burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının kova burcuna etkileri

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Dünya 18 Kasım'ı 19 Kasım cuma gününe bağlayan gece son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık oldu. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü. Peki ay tutulmasının kova burcuna etkileri ne oldu, kova burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın kova burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının kova burcuna etkileri: Kova ve yükselen Kovalar, iletişimle ilgili işlerinizle yakın çevrenizin koşturmalarıyla haftanızı başlatıyorsunuz. Gerçekten hızlı haftalardan bir tanesi. Ajandanız çok hareketli ama bu aralar en çok da dinlenmeye ihtiyacınız var.

Bu hafta hem kariyer hem de ev, aile ve yuva alanlarınızda dikkatli olmanız gerekecek. Kariyerinize önem verdiğiniz, parladığınız bir dönem. Hızlı gelişmeler ve işler karşınıza gelebilir ama tam da Cuma günü parçalı Ay tutulması zamanı algınızı evinize, ailenize, yuvanıza döndüreceksiniz. Bu alanlarda önemli kararlar karşınıza gelecek. Vaktinizi sevdiklerinize, ebeveynlerinize ya da aile ortamınıza daha fazla harcamak durumunda kalacaksınız. Bu size iyi de gelebilir. Değişimleri hayatınıza almaya özen gösterin. Aile hayatınızdaki bir insanın hayatında zorlanmalar oluşabilir. Sağlığınıza gereken özeni göstermeyi de unutmayın. Bu aralar iş mi, ev mi diye soracak olursanız evet işleriniz çok önemli ama ev hayatınız daha fazla dikkat istiyor olacak.

Bu aralar hayatınızla, işinizle ilgili konularda çok güzel açılımlarınız var. Önemli iş fırsatları karşınıza gelecek. Hatta bu iş fırsatlarınızı arkadaşlarınıza ve çevrenize anlatırken biraz fazla abartacaksınız. İş konularında tutamayacağınız sözler altına girmeyin.

Bu aralar kendi halinizde olmak, yalnız kalmak size çok ama çok iyi geliyor. Ailenizle ilgili değişmesi gereken konuları ele almanız için içinizdeki o güce güvenin ve bu hafta kendi sezgilerinizden faydalanın.