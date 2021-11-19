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Eren Kış 6 operasyonu başlatıldı Kadın astsubaylar da bulunuyor

Eren Kış 6 operasyonu başlatıldı Kadın astsubaylar da bulunuyor

TUNCELİ'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylar da bulunuyor

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İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 60 personel görev alıyor.

Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylar da bulunuyor.

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