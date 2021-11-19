BIST 1.739
DOLAR 11,14
EURO 12,59
ALTIN 667,02
HABER /  GÜNCEL

Ukraynalı bakan: Rusya gerilimi tırmandırıyor Avrupa için feci sonuçlar doğuracak

Ukraynalı bakan: Rusya gerilimi tırmandırıyor Avrupa için feci sonuçlar doğuracak

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rusya'nın gerilimi tırmandırdığını bunun tüm Avrupa için feci sonuçlar doğuracağını söyledi. Çocuklarımızın geleceğini savunmaya hazırız açıklaması yaptı.

Abone ol

Rusya,  Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmaya devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Renikov Washington'da temaslarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Austin ile yaptığı görüşmeye ilişkin Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar, Rusya'nın bölgedeki istikrarı bozucu eylemleri de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik sorununu ele aldı ve 31 Ağustos'ta imzalanan ABD-Ukrayna Stratejik Savunma Çerçevesinde belirtilen ortak öncelikleri ilerletmek için birlikte yakın çalışma konusunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

"Ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini savunmaya hazırız"

Toplantı öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Austin, "Rus saldırganlığına karşı ortak önceliğimizi ilerletmeye devam etmek ve Karadeniz güvenliği, siber savunma ve istihbarat paylaşımı gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştirmek için bu çerçeveyi (ABD-Ukrayna Stratejik Savunma Çerçevesi) nasıl uygulayabileceğimizi tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Reznikov ise Ukrayna'nın ABD ile stratejik ilişkilerini ve ABD'nin Rus saldırganlığına karşı koymadaki yardımını takdir ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın özellikle Rus hibrit saldırılarına karşı koyma alanında ABD ile ortaklığını geliştirmeye kararlı olduğunu söyleyen Reznikov, şöyle devam etti:

"Ukrayna'da, Rusya'nın her an gerilimi tırmandırabileceğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini savunmaya hazırız. Bu olası tırmanış kesinlikle tüm Avrupa için feci sonuçlar doğuracaktır. Bunun olup olmayacağına ise bu saldırganlığa karşı büyük ölçüde uygar dünyanın birliğine ve kararlılığına bağlıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
İmran Kılıç kimdir neden öldü hastalığı neydi? İmran Kılıç biyografisi
İmran Kılıç kimdir neden öldü hastalığı neydi? İmran Kılıç biyografisi
AB'ye skandal talep: Tehditler bölümüne Türkiye'nin adı açıkça yazılsın
AB'ye skandal talep: Tehditler bölümüne Türkiye'nin adı açıkça yazılsın
Sağlık Bakanlığı: Yılda 7 milyon kişiye kanser taraması yapılıyor
Sağlık Bakanlığı: Yılda 7 milyon kişiye kanser taraması yapılıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için başsağlığı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için başsağlığı mesajı
Ferah Zeydan kaç yaşında sevgilisi var mı aldattım açıklaması olay oldu
Ferah Zeydan kaç yaşında sevgilisi var mı aldattım açıklaması olay oldu
Mansur Yavaş Keçiören'deki patlama bölgesinde: 4 yaralının durumu ağır
Mansur Yavaş Keçiören'deki patlama bölgesinde: 4 yaralının durumu ağır
Son 6 asrın en uzunu yaşanacak! NASA açıkladı: Cuma gecesi...
Son 6 asrın en uzunu yaşanacak! NASA açıkladı: Cuma gecesi...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2 ay içerisinde tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezlerini açacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2 ay içerisinde tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezlerini açacağız
Ferah Zeydan son hali nasıl kaç kilo verdi eski ve yeni hali
Ferah Zeydan son hali nasıl kaç kilo verdi eski ve yeni hali
Tarımsal girdi fiyatlarında yükseliş devam ediyor
Tarımsal girdi fiyatlarında yükseliş devam ediyor