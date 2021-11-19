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İmran Kılıç kimdir neden öldü hastalığı neydi? İmran Kılıç biyografisi

İmran Kılıç kimdir neden öldü hastalığı neydi? İmran Kılıç biyografisi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç 64 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İmran Kılıç'ın ölüm nedeni olarak yaşadığı çeşitli hastalıklar gösterildi. Ölüm haberinin ardından İmran Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu. Peki İmran Kılıç kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 64 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi ile siyaset dünyasını ve yakınlarını yasa boğan İmran Kılıç uzun süredir çeşitli hastalıklar ile mücadele ediyordu. Ölüm haberinin ardından İmran Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu. 64 yaşında hayatını kaybeden İmran Kılıç, aslen Kahramanmaraş doğumlu. Evli olan İmran Kılıç'ın 3 tane çocuğu var. 

İmran Kılıç kimdir: Kahramanmaraş’ta 1957 yılında doğan İmran Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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