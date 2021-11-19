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İki kardeş 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedi! Aramalarda cansız bedenleri bulundu

İki kardeş 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedi! Aramalarda cansız bedenleri bulundu

BURSA'nın Kestel ilçesinde çevresindeki kişilere 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dediği iddia edilen Hasan (34) ve Hüseyin (31) Karacan kardeşlerden acı haber geldi. Karacan kardeşlerin gölde cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Bursa'nın Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşler, dün sabah saatlerinde bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini istedi. İlçeye giden kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin çevresindeki bazı kişilere bir süre önce 'İznik Gölü’nde intihar edeceğiz' dediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri ve AFAD ekipleri, arama çalışmalarını göl çevresinde yoğunlaştırdı.

Dün gece göl kıyısında kardeşlere ait kıyafet ve cüzdan buldu. AFAD ekipleri şişme botlarla göl yüzeyinde, Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden gelen balık adamlar ise su altında çalışmalarını sürdürürken, kardeşlerden bu sabah acı haber geldi. Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin gölde cansız bedenlerine ulaştı. 

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