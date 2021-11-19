Merkez'in faiz kararı sonrası fırlayan altında son durum! Gram altın 654 lira oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonra hareketlilik yaşanan altında haftanın son işlem gününde rakamlar belli oldu. Gram altın şu sıralar 654 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın da 1000 liranın üzerinde alıcı buluyor.

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Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,7 üzerinde 660,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 654,89 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını da 4.265,00 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.857 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de devam edeceğini kaydederek, para politikası tutumu kapsamında "şahin" olarak nitelendirilen üyelerin konuşmaları öncesinde altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.

Açılıştan bu yana altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.850 ve 1.830 dolar seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.