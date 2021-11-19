BIST 1.742
DOLAR 11,14
EURO 12,60
ALTIN 667,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yoldan çıktı, takla atarak tarlaya uçtu

Yoldan çıktı, takla atarak tarlaya uçtu

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Bartın Karayolu üzerinde meydana geldi. Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan sürücü A.K.’nin kullandığı 67 VD 712 plakalı Renault marka aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.

Takla atarak tarlaya uçan aracın içinde sıkışan sürücünün imdadına vatandaşlar yetişti. Olay yerine 112 Acil Servisi aranarak yardım istendi.

Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Tarladaki araç çekici çağırılarak çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akkuyu Nükleer AŞ'den 'ölüm ve intihar girişimi' iddiasıyla ilgili açıklama
Akkuyu Nükleer AŞ'den 'ölüm ve intihar girişimi' iddiasıyla ilgili açıklama
Cuma selası ve ezanı arasında okunacak dualar hangisi?
Cuma selası ve ezanı arasında okunacak dualar hangisi?
İstanbul'da Çingene ve Meks operasyonu! Suç örgütleri çökertildi
İstanbul'da Çingene ve Meks operasyonu! Suç örgütleri çökertildi
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritasıyla pozu Yunan'ı çıldırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritasıyla pozu Yunan'ı çıldırttı
Kan donduran vahşet! Öldürüp çıplak halde üst geçide astılar
Kan donduran vahşet! Öldürüp çıplak halde üst geçide astılar
İmran Kılıç aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? İmran Kılıç hayatı ve ailesi
İmran Kılıç aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? İmran Kılıç hayatı ve ailesi
Uzmanından tavsiye! "Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı"
Uzmanından tavsiye! "Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı"
Dünya Tuvalet Günü: Nüfusun yarısı sağlıklı tuvalete erişemiyor
Dünya Tuvalet Günü: Nüfusun yarısı sağlıklı tuvalete erişemiyor
Ahıra giderken ayı ile karşılaştı sonrasında yaşananlar inanılmazdı
Ahıra giderken ayı ile karşılaştı sonrasında yaşananlar inanılmazdı