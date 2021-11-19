Bilim Kurulu üyesi Akın Kaya'dan aşı çağrısı: Artık günde 200 hasta kaybetmek istemiyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya, koronavirüs nedeniyle artık günde 200 hasta kaybetmek istemediklerini söyleyerek, aşı çağrısı yaptı. Prof. Dr. Kaya, "Aşı artık kişisel değil, toplumsal bir sorumluluktur" dedi. Akın aşısızlara yönelik kısıtlama için de bakın ne söyledi

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Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüste vaka oranlarının istenilen düzeye düşmediğini söyledi.

Prof. Dr. Kaya, "Kişisel koruyucu önlemlerimizle aşı ile ilerlemek zorundayız. Ama biz görüyoruz ki, bunlara çok dikkat edilmiyor. Toplu ve kalabalık yerlerde özellikle maske takılması gerekiyor. Mümkünse kalabalık alanlarda, salonlarda çok bulunulmaması, toplu ulaşımlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Bundan daha da önemlisi aşılama oranlarımızda düşüş oldu. Resmi rakamlarla da söylendi. Aşılama konusunda daha da duyarlı olunması gerekiyor. Geldiğimiz yerden çıkabilmemiz için herkesin kendi önlemlerini daha da gözden geçirmesi gerekiyor. Burada da öne çıkan en önemli durumlardan birisi, maske takılmasıdır. Özellikle toplantılarda, sosyal alanlarda, konserlerde çok fazla kalabalık ve maske takılmadığını görüyoruz. Bunlar sonuçları etkiliyor" diye konuştu.

'Aşılamaya daha çok önem verilmeli'

Prof. Dr. Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına rağmen hala aşılanma konusunda ikna olamayan, kafası karışık olan vatandaşlar olduğunu vurgulayarak, "Bunları da ikna etmeye çalışıyoruz.

Aşı yaptırmayanlara yönelik kısıtlama uygulanma çalışmalarını genel anlamda çok istemiyoruz. Bir yandan da ülkemizin üretim yapması, çalışması ve verimli bir tablo ortaya koyması gerekiyor. Yasaklarla, kısıtlamalarla ilerlemek istemiyoruz.

Dolayısıyla artık aşısız olmak kişisel bir sorun, problem değil, toplumun bir problemi. Beraber yaşadığınız anne-babanızın bir problemi, beraber çalıştığınız iş yeri arkadaşınızın problemi. Aşısız kalmak, aşı yaptırmamak hakikaten süreci çok olumsuz etkiliyor. Bizim de kliniklerimizde, yoğun bakımlarda takip ettiğimiz zaman ya aşısız, tek aşılı ya da hatırlatma dozunu yaptırmayan hasta grupları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buna fırsat vermeyelim. Aşı artık kişisel değil toplumsal bir sorumluluktur. Artık daha fazla üretmek, çalışmak, bir arada olmak istiyoruz; ama bunlardan daha önemlisi biz artık günde 200 ve üzerinde hasta kaybetmek istemiyoruz. Biz hekimler için bunlar çok acı verici. Dolayısıyla herkesin bir toplum sorumluluğu içerisinde aşılamaya daha da önem vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.