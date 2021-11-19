Doğu ekspresi saatleri nereden kalkıyor durakları neler?

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve Doğu Ekspresi durakları vatandaşlar tarafından araştırılamaya başladı. Doğu Ekspresi Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıyor. 24 saat süren Doğu Ekspresi'i yolculuğunda toplam 6 durak sayısı var. Tren durakları Kırıkkale, Erzincan, Sivas, Kayseri, Erzurum. Doğu Ekspresi bilet ücretleri ise 68 liradan başlıyor. Doğu Ekspresi seferleri 15 Aralık'ta yeniden başlıyor.

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Doğu Ekspresi seferleri yeniden, 15 Aralık'ta başlıyorç Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç para oldu 2021 TCDD bilet fiyatları merak konusu oldu. Özellikle gençlerin tutkusu haline gelen Doğu Ekspresi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Doğu Ekspresi kaç durak, ilk sefer nereden, Doğu Ekspresi nereden kalkıyor ve saat kaçta kalkıyor sorularının haberleri burada.

Doğu Ekspresi nedir, güzergahı neresi: Zengin doğasıyla göze çarpan Türkiye'de bir yanda yeşilin binbir tonuna kucak açabilir diğer tarafta gökyüzünün sonsuz dinginliğiyle baş başa kalabilirsiniz. Her mevsim renk cümbüşünü anımsatan doğasıyla insanı içine çeken bu coğrafyayı bir pencereden izlemek harika olmaz mıydı? İşte Doğu Ekspresi, Ankara'dan başlayarak sırayla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars'ı yakından görme imkanı tanıyor.

Doğu Ekspresi saatleri: Doğu Ekspresi son dönemlerde tur şirketleri ya da bireysel olarak yapabileceğiniz bir tren yolculuğu fırsatını gezi severlere sunuyor. Bu yolculukta yaklaşık 24 saat süren bir zaman diliminin ardından Ankara'dan Kars'a ulaşabiliyorsunuz. Ankara ve Kars'tan kalkış-varış saatleri ise şu şekildedir:

Doğu Ekspresi hakkında bilinmesi gerekenler:

Doğu ekspresinde yer alan vagonlar; pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlar olmak üzere ayrılmaktadır. Kuşetli vagonların içerisinde 10 kompartıman bulunmakla beraber; her kompartımanda toplamda 4 kişilik yolcu kapasitesi bulunmaktadır. Çarşaf, pike ve yastık gibi uyku malzemeleri TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yolculuk için verilmektedir. Aynı zamanda kompartımanda yer alan koltuklar yatağa dönüşme özelliği sayesinde rahat bir uyku çekmeniz de mümkün.

Yemekli vagonlar ise 4'er kişilik masalardan meydana gelmektedir. Dilerseniz burada; kahvaltı, çorba, sıcak yiyecekler, soğuk sandviçler ve sıcak/soğuk içecekler arasında dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isterseniz 1 kişilik 2+1 Pulman vagon tipinde yolculuğun bedeli 68,00 TL'dir. Eğer Örtülü kuşetli vagon tipinde yolculuk yapmayı planlıyorsanız; fiyatta bir değişiklik olmamaktadır.