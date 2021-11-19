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Afyankarahisar'da bu dükkanda ihtiyaç sahibi öğrencilere gözleme ücretsiz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyankarahisar'da bu dükkanda ihtiyaç sahibi öğrencilere gözleme ücretsiz

Afyonkarahisar’da okumak isteyen ancak okuyamayan bir çift açtıkları gözlemeci ve katmer dükkanında ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşayan Yusuf ve Müjgan Hakver çifti gençliklerinde çok okumak istediklerini ancak okuyamadıklarını belirterek, ilçe merkezine açtıkları gözleme ve katmer dükkanında farklı bir uygulamayı hayata geçirdi.

Geçimlerini katmer ve gözleme yaparak sağlayan çift, ilçede eğitim gören üniversite ve lise öğrencilerinden ihtiyaç sahibi olanlara ücretsiz katmer ve gözleme ikram ediyor.

Yusuf Hakver'in eşine vasiyette bulunarak “Ben öldükten sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım et” demesi üzerine Müjgan Hakver'in, “Neden bekleyelim” demesiyle çift harekete geçti. Sosyal medya üzerinden iş yerlerinin adresini paylaşan ve iş yerlerinin camına da yazı asan çift, ihtiyaç sahibi öğrencilere hizmet vermeye başladı.

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