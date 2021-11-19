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Ahmet Hakan Erdoğan'ı uyardı: İktidara zararı var

Ahmet Hakan Erdoğan'ı uyardı: İktidara zararı var

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için uygulanan yüzde 50+1 barajıyla ilgili tartışmaların muhalefete “Kazanamayacaklarını anladılar, böyle bir yaklaşım sergiliyorlar” imkanı sağladığını yazdı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanan 50+1 barajıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1'i eleştirmesinin ardından iktidar partisinden peş peşe 50+1'e yönelik hoşnutsuzluk dile getirildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, gündemde devam eden yüzde 50+1 tartışmaları konusunda AK Parti'yi uyaran bir yazı kaleme aldı.

“Kazanamayacaklarını anladılar, böyle bir yaklaşım sergiliyorlar”

Bu tartışmaların AK Parti'ye zararı olduğunu kaydeden Ahmet Hakan, şu şekilde ifade etti:

"Bu tartışmanın kimseye faydası yok.
Sadece tek bir kesime zararı var: İktidara!
Kimseye faydası yok. Çünkü bunun önümüzdeki seçimde gerçekleşme ihtimali teknik olarak çok ama çok zayıf.
Zararı iktidara. Çünkü muhalefet, “Kazanamayacaklarını anladılar, böyle bir yaklaşım sergiliyorlar” deme imkânını elde eder."

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