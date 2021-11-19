Covid ilacı Favipiravir'e işe yaramaz demişti tartışma başladı: Bilim Kurulu kaldırmadı kullanın!

Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıklayan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'a Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Ümit Savaşçı'dan yanıt geldi. Savaşçı ilacın henüz Bilim Kurulu tarafından kaldırılmadığını söyleyerek kullanılması tavsiyesinde bulundu.

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan çalışmada, koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Favipiravir' ilacının erken dönemde, özellikle 48 saat içinde kullanıldığında etkili olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi. Savaşçı, "Özellikle akciğer tutulumunu, zatürreyi engellediğini tespit ettik" dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin, 'Favipiravir' ilacının Covid-19 tedavisinde etkisiz olduğunu ortaya koyan çalışması gündeme geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, 'Favipiravir'in etkinliğine ilişkin hastanelerinde de çalışma yapıldığını söyledi. Savaşçı, "Bizim kendi hastanemizde yaptığımız çalışmada özellikle 'Favipiravir'i erken dönemde kullanınca etkili sonucunca ulaştık. Virüsün özellikle üreme zamanında ilk 48 saatte kullanılması bu konuda önemli. Özellikle akciğerin tutulumunu, zatürreyi engellediğini tespit ettik. Tabi ki farklı çalışmalar da çıkabilir, etkisiz olduğuna dair çalışmalar da çıkabilir. Şu an koronavirüs tedavi rehberimizde yer alan bir ilaç" diye konuştu.

Gönül rahatlığıyla kullandık

Doç. Dr. Savaşçı, yan etki olarak minimal karaciğer enzim yüksekliği yaptığını belirterek, "Gönül rahatlığı ile bugüne kadar kullandık. Bundan sonraki süreçte bilim kurulunun kararı neticesinde devam edip etmeyeceğimiz konusunda yeni kararlar çıkabilir tabi. Dünya genelinde daha etkili olarak molnupiravir ilacı keşfedildi. Bu ilacın ilk 5 günde virüsü tamamen ortadan kaldırdığına yönelik çalışmalar yayımlandı. Bu da etkili bir ilaç olarak önümüzdeki aylarda ülkemizde de kullanıma girebilir ancak maliyet olarak çok yüksek bir ilaç. Bu anlamda önemli olan hastalığı kaptıktan sonra tedavi almaktan ziyade, önemli olan hastalığı kapmamak, bunun için de en önemli silahımız her zaman olduğu gibi aşılanma maske ve mesafe kuralları" dedi.

Panik ve yanlış anlaşılmaya yol açmasın

Doç. Dr. Savaşçı, 'Favipiravir'in etkili olmadığı yönünde sonucun ortaya çıktığı çalışmanın panik ve yanlış anlamaya yol açmaması gerektiğine vurgu yaparak,