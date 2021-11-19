Vakalar arttı! Avrupa yeniden kapanıyor peş peşe önlemler

Koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği Avrupa'dan peş peşe kısıtlama haberleri gelmeye devam ediyor. Avusturya bugün ülke genelinde 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacağını açıkladı, Almanya ise aşısızlara toplu taşıma yasağı getirdi.

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Koronavirüs salgınında 4. dalganın vurduğu Avusturya artan vaka sayılarının önüne geçmek için geçtiğimiz günlerde 12 yaş üstü aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması getirmişti.

20 gün sokağa çıkma yasağı

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg bugün yaptığı açıklamada aşı olanlar da dahil ülke genelinde 20 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Başbakan ülkesini AB'de sıkı önlemler alan ilk ülke haline getireceğini de sözlerine ekledi.

Kovid aşısı zorunlu hale gelecek

Schallenberg ayrıca gelecek yıl 1 Şubat'tan itibaren Covid-19 aşılarını zorunlu hale getirmeyi planladığını söyledi.

Almanya'da aşısızlara toplu taşıma yasaklandı

Avrupa'da vaka sayılarının yükselişi ile zor günler geçiren bir başka ülke de Almanya. Ülkede alınan yeni bir kararla önümüzdeki haftadan itibaren yalnızca aşılanmış, testi negatif olan veya Kovid-19 geçirmiş olanların toplu taşıma araçlarını kullanabileceği açıklandı.

Avrupa'da peş peşe önlemler

Avrupa'da yeniden hızla artmakta olan vaka sayıları ülkelerin peş peşe sert önlemler almasına neden oldu. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 65 yaş üstü vatandaşlar ile riskli gruplarda üçüncü doz aşısını olmayanlara aşı kartı verilmeyeceğini bildirdi.

Çek Cumhuriyeti'nde, restoran, bar gibi mekanlarda aşılanmış ya da Kovid-19 geçirmiş olma şartı aranıyor, negatif PCR testleri kabul edilmiyor.

İtalya "yeşil paso" olarak bilinen Kovid-19 sağlık kartı uygulamasını sıkılaştırdı. Bütün taksi sürücülerinin yeşil pasosu olacak ve yolcularından sağlık kartını göstermesini isteyecek. Yolcu sayısı da iki kişi ile sınırlı olacak.

Hollanda ise bar ve restoranların akşam saat 8'de kapanması talimatını verdi