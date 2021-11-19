Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin dalında operasyon 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! 3'ü Pençe Kaplan bölgesinde, 2'si Barış Pınarı ve 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.