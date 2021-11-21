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İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın iddiası boş çıktı kimi silkeledi? Bu açıkça manipülasyon

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın iddiası boş çıktı kimi silkeledi? Bu açıkça manipülasyon

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın "Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak" iddiasının boş çıkmasıyla ilgili Sabah yazarı Melih Altınok, "Hukuk dilinde bu açıkça manipülasyon, yani ciddi bir suç" dedi.

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Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, dün Meclis Bütçe Komisyonu'nda "Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak" dedi. 

Ekonomide yoğun geçen haftanın ardından kabine, Merkez Bankası ve döviz varlıkları konusunda değişiklikler olabileceğine yönelik iddialar sonrası Türkiye'nin merakla beklediği Resmi Gazete'de bu konulara ilişkin değişiklikler yer almadı.

Sosyal medyadan özür diledi!

İyi Partili Yılmaz, dün (19 Kasım akşamı) Resmi Gazete yayınlanmadan önce yaptığı paylaşımını alıntılayarak Twitter'dan özür mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevden alınacağını tahmin ettiğini Yılmaz, "Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim." dedi.

"Bu açıkça manipülasyon, yani ciddi bir suç"

Tepkilerin odağındaki Yılmaz ile ilgili Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Merak ediyorum... Kim bilir kaç kişi "durmuş saat bile..." diyerek, Yılmaz'ı, yaşı, başı, eski ve şimdiki görevlerinden ötürü ciddiye alarak gece yarısı maceralara girdi? Acaba döviz volatilitesi ne kadar arttı? Cebimizden ne kadar çalındı? Kimler voliyi vurdu?
Bu meselenin öyle "Öpeyim de geçsin" diyerek geçiştirilemeyeceğini en iyi bilen isimlerden biri, bir dönem Merkez Bankası başkanlığı da yapmış Yılmaz olsa gerek.
Zira hukuk dilinde bu açıkça manipülasyon, yani ciddi bir suç."

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