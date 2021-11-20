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Müslüme'nin aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor

Müslüme'nin aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yagal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada aile fertlerinin sorgusunda ikinci güne girildi.

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10 Kasım'da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Müslüme'nin ölümü sonrası Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü.

Ne olmuştu?
Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi dün bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi bugün Karaman'da toprağa verilmişti.

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