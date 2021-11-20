Kadir İnanır hastalığı nedir felçli kalacak iddiasına son açıklama

Yeşilçam'ın usta oyuncu Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber geldi. 72 yaşında olan Kadir İnanır'ın Muğla'da kaldığı evde aniden rahatsızlandığı, yoğun bakımda olduğu ve yüzde 80 felçli olma ihtimalinin olduğu iddia edildi. Fakat yeğeni son Kadir İnanır'ın son sağlık durumu hakkında konuştu.Peki Kadir İnanır kimdir, aslen nereli, hiç evlendi mi, çocuğu var mı?

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Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından biri olan Kadir İnanır'dan gelen son dakika haber başta sevenleri olmak üzere birçok vatandaşı üzdü. Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaldığı evde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. Beyninde pıhtı olduğu söylenen Kadir İnanır'ın yoğun bakımda olduğu ve ameliyat olacağı iddia edildi. En üzücü iddia ise Kadir İnanır'ın yüzde 80 felç kalma ihtimalinin yüksek olduğu idi. Fakat yeğeni Levent İnanır, bu iddiaları yalanladı ve Kadir İnanır'ın son sağlık durumu hakkında konuştu. Peki Kadir İnanır kimdir, aslen nereli, hiç evlendi mi, çocuğu var mı? Kadir İnanır'ın hastalığı nedir?

Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı açıklandı.

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır, Ali Eyüboğlu’na şunları söyledi:

% 80 felç riski yok. Yoğun bakımda değil, normal odada. Sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu.”

Kadir İnanır'ın son sağlık durumu: Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.

Kadir İnanır evlendi mi, çocuğu var mı: Hiç çocuğu yok. 2010 yılında verdiği bir röportajda “Neden çocuğunuz yok” sorusuna Doğru bir kadın çıkmadı herhalde. Nasıl benim babamın 14 çocuğu varsa, benim de o kadar olmasını isterdim. Yapamadık zamanında. Bir kavganın içindeydik, o sırada çocuğu yapacak doğru insanı da bulamadık. Bundan sonra da kısmet tabii ama insanların ne kadar yaşayacağı belli. Ne kadar yaşayacağı derken, eli ayağı tutan zamanı diyorum. Öksüz kalır sonra o çocuk. Bu yaşta zor. Ben yok olursam, o çocuk yalnız kalır. Bunu istemem” yanıtını vermiş.

Kadir İnanır kimdir: Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'da doğdu. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır. 5. Altın Koza Film Festivali’nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990’da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.