Türkiye 20 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 352 bin 335 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 119 milyon 272 bin 284'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Kasım 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 163 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz" dedi.

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