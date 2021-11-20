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Gönül Dağı Ramazan kimdir gerçekte kim oynuyor Cihat Süvarioğlu yaşı kaç?

Gönül Dağı Ramazan kimdir gerçekte kim oynuyor Cihat Süvarioğlu yaşı kaç?

Gönül Dağı dizisinin Ramazan karakteri Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılmaktadır. Cihat Süvarioğlu'nun geçmişte fazla kilolu olduğu fotoğraflar sosyal medyada sıklıkla paylaşılmaktadır. Peki ama Gönül Dağı Ramazan kimdir? İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

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Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri izleyici tarafından merak edilmektedir. Yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılan karakterin eski hali de merak ediliyor. Peki ama Gönül Dağı Razaman Cihat Süvarioğlu kimdir?

Gönül Dağı Ramazan kimdir?

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat vermektedir. Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilmektedir. Doğal bir karakter olan Ramazan kalpleri kazanarak hayallerinin peşinden gider. Ramazan'ın bu yolculuğu aşkla sonuçlanacak.

Cihat Süvarioğlu kimdir?

23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğan Cihat Süvarioğlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Gösteri Sanatları Merkezi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2019 yılında Ba Konya'da doğan Cihat Süvarioğlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Gösteri Sanatları Merkezi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı.

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