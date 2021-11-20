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Kılıçdaroğlu 10 temel gıdayı sayıp marketlere çağrıda bulundu

Kılıçdaroğlu 10 temel gıdayı sayıp marketlere çağrıda bulundu

Partisinin Kara Kışla Mücadele Hareketi kapsamında gıda sektörü paydaşları ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaş için marketlere çağrıda bulundu

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde gıdada yaşanan pahalılık sonrası sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu partisinin Kara Kışla Mücadele Hareketi kapsamında yapılan görüşme sonrası CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Marketlere çağrı yaptı
Vatandaşların alım gücünün düştüğünü ve kışın daha zor geçeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, marketelere de çağrı yaparak, 10 temel gıda ürününe zam getirilmemesini talep etti.

"Zararlarınızı telafi edeceğiz"
Kılıçdaroğlu, "Marketlerden de bir talebim var. 10 temel gıda ürününe, enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyon altında yansıtın. İktidara geldiğimizde bu zararlarınızı tazmin edeceğiz. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın. İktidara gelir gelmez tüm zararlarınızı hızlıca telafi edeceğiz. Bununla ilgili tüm üst düzey zincir market yöneticilerine mektup göndereceğim" dedi.

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