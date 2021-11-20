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İki doz koronavirüs aşısı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı

İki doz koronavirüs aşısı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 50 milyonu aştığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılanma sürecine yönelik yeni bir duyuru yaptı. Bakan Koca, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu aştığını belirtirken, "Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı" dedi.

İkinci dozda yüzde 50 aşılama oranı geçildi
Bakan Koca ayrıca, iki doz aşılı olanların toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini söyledi.

Kararsızlara seslendi
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı."

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