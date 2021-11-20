Abdullah Gül'e şok suçlama! Merve Kavakçı krizini o çıkardı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında şok bir iddia gündeme geldi. Milli Nizam Partisi iktidarında 3 yıl Adalet Bakanlığı ve vekaleten İçişleri Bakanlığı yapan İsmail Müftüoğlu, 28 Şubat sürecinin temel taşlarından biri olan Merve Kavakçı'nın Meclis'te yemin etme krizinin mimarının Abdullah Gül olduğunu söyledi.

Abone ol

Eski DSP Genel Başkanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker ile eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi. Müftüoğlu, Meclis'te başörtülü olarak yemin etmesi engellenerek 28 Şubatçıların 'irtica' kampanyasına en büyük dayanaklardan biri yapılan Merve Kavakçı kriziyle ilgili şok bir iddiada bulundu.

Türker: Mutabakata uyulmadığı için kriz yaşandı

1999'da Merve Kavakçı'nın milletvekili seçilmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan krize değinen Masum Türker, bir mutabakat olduğunu ve bu mutabakata uyulmadığı için kriz yaşandığını anlattı. O sırada söze giren Milli Görüş hareketinin etkili isimlerinden eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, şöyle konuştu:

Abdullah Efendi kriz çıkmasını sağladı!

"Merve Kavakçı'nın yemin etmesiyle ilgili anlaşma yapılmıştı. Necmettin Erbakan, gece geç saatte Merve Kavakçı'nın TBMM'ye getirilmesi, diğer partilerle kriz çıkmadan yemin etmesi yönünde talimat verdi. Bunun için de Abdullah Gül'ü ve Bülent Arınç'ı görevlendirdi. Ama Abdullah Efendi, Merve Kavakçı'yı erken getirerek kriz çıkmasını sağladı. Böylece Yenilikçiler lehine hareket etmiş oldu."

İsmail Müftüoğlu, toplantıdaki sözlerine, "Türkiye'nin bir kaos içinde olduğunu artık herkes kabul ediyor. Ahlakta, ekonomide bir kaos var" diyerek başladı. "Kaosun oluşmasında insanların da rolü var" diyen Müftüoğlu, "Sandığa giderken ehliyet sahibi olmayanları iş başına getirenler de sorumlu" dedi.

"Menderes'in kabinesini Masonlar yönetiyordu"

1950'li yıllardan beri kutuplaşma olduğuna söyleyen Müftüoğlu, "Menderes döneminde kabinenin Masonların yönetiminde olduğunu biliyorduk. Demirel dönemi de öyle. Şimdi Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diye milletimizi bölüyor. Kullandığı üslup iktidara yakışmıyor. Muhalefet de aynı dille cevap vererek ona uyuyor" diye konuştu.