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Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili şok gelişme! Tüm aile 24 saattir gözaltında! Abladan garip sözler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Müslüme'nin tüm ailesi 24 saattir Jandarma'da sorguda. Minik Müslüme'nin cenazesini alan ablasının "Allah sevdiği kulunu daha çabuk yanına alırmış" sözleri dikkat çekti.

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Mersin Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra evlerinden 7-8 kilometre uzakta bir dağın tepesindeki ormanda bulunmuştu. Müslüme'nin ölümü şüpheli bulunup tüm ailesi Jandarma'da sorguya alınırken, 24 saattir sorgu işlemi sürüyor. Mersin Adli Tıp'ta yapılan incelemenin ardından minik Müslüme'nin cenazesi defnedilmek üzere akrabalarının yaşadığı Karaman'a gönderildi. Küçük kızın cenazesi, Karaman'da yaşayan ablası Nurcan Özcan'a teslim edildi.

'O bölgeye kendi gidemez ama kimsenin günahını alamam'

Abla Nurcan Özcan, Karaman'a hareket öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin" dedi. Başından bu yana böyle bir sonu beklemediğini ifade eden abla Nurcan Özcan, "Hiç kimsenin aklına gelmez, 2 yaşındaki bir çocuğun evden 7 kilometre uzağa gitmesi. Tarif edildiğine göre o bölgeye gidemez. Kimsenin günahını almak istemiyorum, hiç bir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Ömrü bu kadarmış. Allah sevdiği kulunu daha çabuk yanına alırmış

Ailesinin gözaltında bulunduğunu, bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını dile getiren Özcan, ailesinin de cenazeye katılmasını çok istediğini ama olmadığını söyledi. "Kesinlikle böyle bir son beklemiyordum" diyen genç kadın, "Canlı buluruz diye düşünüyordum. Hüzün değil sevinç bekliyorduk. Olmadı, ömrü bu kadarmış. Allah sevdiği kulunu daha çabuk yanına alırmış" diye konuştu.

Müslüme'nin ailesi gözaltında ve cenazeye katılamayacak

Bu arada, olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile bazı yakınları ifadelerine başvurulmak üzere dün İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüler. Aile fertlerinin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ailenin cenazeye katılamayacağı belirtiliyor. 

Cesedini kadın çoban buldu, muhtara haber verdi

Türkiye'nin konuştuğu acı olayda yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 10 gündür aranan Müslüme'nin cesedini, 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği anlaşıldı.

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