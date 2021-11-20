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Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 434 milyon TL olduğu açıklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 434 milyon TL olduğu açıklandı

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu'nda siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL olduğu açıklandı.

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Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3’üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park’ta yapılıyor. 

Beşiktaş’ta denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.

Tuncel, kısa vadeli borçlarının 1 milyar 98 milyon 724 bin 166 TL, uzun vadeli borçlarının ise 3 milyar 335 milyon 755 bin 581 TL olduğunu söyledi.

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