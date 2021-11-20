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Murat Yetkin'den olay iddia! Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine Diyanet'ten bir isim mi geliyor?

Murat Yetkin'den olay iddia! Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine Diyanet'ten bir isim mi geliyor?

Faiz indirimine karşı çıktığı iddia edilen ve AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamadığı bir fotoğrafla gündemede olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa edeceği ya da görevden alınacağı iddiaları sürüyor. Son olarak Murat Yetkin, Lütfi Elvan'a ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Yetkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Diyanet İşleri çevresinden birinin gelebileceğini ifade etti.

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Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın artık görevde kalmak istemediğini iddia ederek, "Erdoğan, 'Diyanet İşleri Başkanlığı çevresinden ya da bu çevreden kabul gören birini' göreve getirebilir" iddiasında bulundu.

Murat Yetkin, Yetkin Report'ta yer alan 'Gayet kötümser senaryolar: Erdoğan bunu neden yapıyor' başlıklı yazısında "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın 16 Kasım’da Sermaye Piyasaları Komitesinde yaptığı konuşmanın belli satırlarını Erdoğan’ın önüne koyulmasıyla, Erdoğan’ın 17 Kasım’da AK Parti TBMM grubunda, Elvan’a bakarak 'Faizden yana olanlar bizden değildir' demesi arasında neden sonuç ilişkisi mevcut" iddiasında bulundu. İşte Yetkin'in yazısının dikkat çeken bölümleri...

Diyanet dünyasında yerini bulacak...

"Lütfi Elvan bir gün önce 'enflasyonda istediğimiz seviyede değiliz' ve 'her kurum kendi işini yapmalı' anlamında konuşması Merkez Bankası ve dolayısıyla Erdoğan eleştirisi olarak yorumlanmıştı. Elvan alkışlamayarak artık kalmak istemediğini de gösterdi ama Erdoğan uygun bulmadıkça görevden ayrılmak iradesine gösteren de az günümüz Türkiye’sinde.

Örnek Türk Hava Kurumu kayyumu; ayrılamıyor. Elvan giderse yerine kim mi gelir? Mutlaka Erdoğan’ı Türkiye’ye ve halka bu fenalığı reva görmenin yararlarına, diyanet dünyasında yerini bulacak şekilde inandıranlardan, ya da onların desteklediklerinden biri gelir. İsim o kadar önemli değil artık..."

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