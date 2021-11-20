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Kulis haber! AK Parti kurmayları ABD ile ilişkiler için 'onarma ekibi' kurulmasını istedi

Kulis haber! AK Parti kurmayları ABD ile ilişkiler için 'onarma ekibi' kurulmasını istedi

AK Parti'de ABD ile ilişkileri düzeltmek için yeni adım... Bazı AK Parti kurmayları, ABD ile Türkiye arasındaki sorunlar için "ilişkileri onarma ekibi" kurulmasını önerdi.

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Hürriyet yazarı Nuray Babacan, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiye yönelik sorunların iktidar partisi içinde alternatif önerilerin tartışılmasına neden olduğunu yazdı.

“F-35 veya ikinci seçenek olarak gündeme gelen F-16 programının işler hale getirilmesi konusunda TBMM’nin devreye girmesini önerenlerin olduğu ifade eden Babacan, yazısının devamında şu kulis bilgileri paylaştı:

Kongre ve Senato'daki direnci kırmak için... 

“Savunma heyetlerinin ABD’de temasları sürerken, bazı AK Parti kurmayları, özellikle Amerikan Kongresi ve Senatosu’nda oluşan direnci kırmak için parlamenter heyetler üzerinden temas kurulması önerisinde bulundular. Bu önerinin üst düzeyde de dile getirildiğini biliyoruz."

Dirençli senatörleri ikna etmek için...

"Dirençli senatörleri ikna etmek ve Türkiye’nin yaptığı 1.4 milyar dolarlık ödemenin karşılığının verilmesinin ‘müttefiklik ve dostluk temeli’ üzerinden yürütülmesi gerektiği dile getirenler var. Bu nedenle TBMM Başkanlığı, Türkiye-ABD Dostluk Grubu, TBMM Dışişleri Komisyonu ve büyükelçilerin de içinde bulunduğu ‘ilişkileri onarma ekibi’ oluşturulması öneriliyor."

Çoğunluğunuz var, isterseniz ikna edersiniz...

"İki liderin yaptığı son görüşmede 'karşı çıkan senatörler' konusunun gündeme geldiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da “Çoğunluğunuz var, isterseniz ikna ederseniz” dediği aktarılıyor.”

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