Teör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e füze atışı sonucu 3 sivil öldü 10 sivil yaralandı
HATAY Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.Abone ol
HATAY Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada saat 18.00 sıralarında Afrin ilçe merkezine saldırı gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"YPG/PKK terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleşmiş olup ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."