Yengeç burcu yorumları ay tutulması etkileri neler bekliyor?

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması bu gece gerçekleşecek. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Hande Kazanova yengeç burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının yengeç burcuna etkileri

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Dünya 19 Kasım cuma gecesi son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık olacak. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Peki ay tutulmasının yengeç burcuna etkileri ne oldu, yengeç burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın yengeç burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının yengeç burcuna etkileri: Yengeç ve yükselen Yengeçler, haftanıza kariyer, iş koşturmalarınızla ve bu alanda kendinizi göstermekle başlıyorsunuz. Hızlı, aktif bir hafta başlıyor, çalışmayanlar aileleriyle daha fazla vakit geçirebilir ya da toplum içinde kalabalıklar içerisinde olmak isteyebilir.

Bu hafta en çok aşk hayatınıza dikkat etmeniz gerekecek. Çocuğunuz varsa onunla ilgili konu ve olaylar da hayatınızın merkezine yerleşebilir. Cuma günü gerçekleşecek tutulma sizin sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızı tetikleyecek. Arkadaşlarınızla aranızda bir mevzu gündeme gelebilir. Aynı zamanda kendinizi arkadaş ortamınızda güvende hissetmek onlardan destek almak isteyebilirsiniz. Ama bu tutulma zamanı ve sonraki 6 ay boyunca buradaki şartlar çok hızlı değişebilir ve aradığınız o güveni bulmakta zorlanabilirsiniz. Diğer taraftan çevre değişimlerine de açık bir süreç olacak. Arkadaşlarınızın hayatında hızlı, beklenmedik olaylar, bazı sorunlar gündeme gelebilir. Özel hayatınıza, kendi hobilerinize, çocuğunuza harcamanız gereken zamanlar varsa bu zamanlarda aslında kendinizden daha fazla vermek durumunda kalacaksınız. Çünkü aynı zamanda sosyal çevrenizdeki olayları da idare etmek önemli olacak.

Mars ve Uranüs karşıtlığı sosyal çevrelerde ve ortamlarda gerginliklere işaret ediyor. O yüzden bu gerginliklerin özel hayatınızdaki insana yansımaması adına riskten ve kafanıza göre davranmaktan bu hafta uzak durun. Yatırımlarınız varsa, borsada yatırım yapıyorsanız Çarşamba günü itibariyle hızlı gelişmeler altında olacaksınız. Harcamalarınızın arttığı ama parasal yönden de şanslı olduğunuz bir dönem olacak. Para bir taraftan gelebilir ama bu getirileri kafanıza göre ve rahat bir şekilde harcamaktan da geri