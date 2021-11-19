Birgün'ün Diyanet toplantısını lüks oteldeymiş gibi yansıtması tepki çekti

Birgün gazetesinin Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik çirkin algı operasyonu ve saldırıları durmak bilmiyor. Söz konusu gazetenin Diyanet İşleri Başkanlığının kamuya ait misafirhanede yaptığı toplantıları lüks otelde yapılmış gibi göstermesi tepki topladı.

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Her fırsatta İslam'a ve Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik algı çalışmaları yapan ve toplumun sinir uçlarına dokunan fondaş medyanın sözde gazetelerinden biri olan Birgün, yeni bir skandala daha imza attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Diyanet'in toplantıları çok yıldızlı" haberine sosyal medya hesabından, "Lüks tesis denilen yerin aslında kamuya ait bir misafirhane olduğu gizlenir. Adalet Bakanlığının tesislerinde yapıldığı haberde görünmeyecek yere satır arasına konulur. İşiniz gücünüz Diyanet üzerinden algı yapmaya çalışmak" sözleriyle tepki gösterdi.