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Dikkat çeken F-16 iddiasına Türk yetkililerden yalanlama

Dikkat çeken F-16 iddiasına Türk yetkililerden yalanlama

TÜRK askeri yetkililer, Danimarka basınında çıkan, "Danimarka'nın satışa çıkardığı F-16'lara Türkiye de talip olabilir" iddiasını yalanladı. Yetkililer, Danimarka'nın eski F-16'larıyla ilgilenmediklerini belirtti.

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ABD'ye verdiği 27 adet F-35 savaş uçağı siparişini 2027'ye kadar teslim almayı uman Danimarka, eskiyen F-16'ları da elden çıkarmayı planlıyor. Danimarka, envanterdeki 43 F-16'dan 25'ini 2025'e kadar satmayı hedefliyor. Eğer satış gerçekleşmezse bu uçakların emekli edilmesi devreye alınacak. ABD ile yapılan anlaşma Danimarka'yı İngiltere, İtalya, Hollanda ve Norveç'ten sonra F-35'lere sahip 5. Avrupa ülkesi yapacak.

İddialar yalanlandı

Danimarka'nın uçakları satmayı düşündüğünü açıklaması sonrası ülke basınında Türkiye'nin bu uçaklara talip olabileceği iddia edildi. Daily Sabah'a konuşan askeri kaynaklar, Danimarka'nın eskiyen uçaklarıyla ilgilenmediklerini belirterek medyaya yansıyan iddiaları yalanladı.

Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle ABD tarafından tek taraflı olarak F-35 programından çıkartıldı. 5. nesil yerli uçak envantere girene kadar elindeki mevcut F-16'ları Block 70 seviyesine çıkartmak isteyen Ankara, bunun yanında 40 yeni F-16'ın tedarikiyle ilgili olarak Washington'la müzakereleri sürdürüyor. Türkiye, F-35'ler için ödenen 1.4 milyar doları bu satışta kullanmak istiyor.

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