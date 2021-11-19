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Uygur Türkleri için ABD Başkanı Biden'den önemli açıklama

Uygur Türkleri için ABD Başkanı Biden'den önemli açıklama

ABD New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği Uygur Türkleri meselesi için ABD Başkanı Joe Biden önemli bir açıklama yaptı.

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Başta Türkiye ve Batı dünyası olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskı, şiddet ve sistematik zulme karşı ABD'den hamle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) genel kurulunda yaptığı konuşmada bu konuyu gündeme getirmişti. Erdoğan, "Çin'in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz" demişti.

Biden'dan 2022 Kış Olimpiyatları'na boykot sinyali

Erdoğan'ın açıklamalarından haftalar sonra ABD Başkanı Joe Biden'den dikkat çeken bir hamle geldi. Biden, yaptığı açıklamada, Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na diplomatik boykot uygulanabileceğini söyledi.

ABD'li diplomatlar törenlere ve etkinliklere katılmayacak

Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı şiddetten rahatsız olduğunu dile getiren Biden'in gündeme getirdiği boykot kararında ABD'li sporcular yine etkinliklere katılıp mücadele edebilecek fakat ABD'li diplomatlar ve yetkililer törenlere ve etkinliklere katılmayacak.

4 Şubat 2022'de Pekin'de başlayacak etkinliklerle ilgili konuşan Biden, "Diplomatik boykot düşündüğümüz bir şey" dedi.

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