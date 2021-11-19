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Bursa'da sokakta alacak verecek meselesi kanlı bitti! Kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da sokakta alacak verecek meselesi kanlı bitti! Kurşun yağdırdı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde alacak verecek meselesinden husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ahmet T. (46) ile Osman T. (41), Sırabademler Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak üzerinde karşılaştı. Osman T.’nin arabasına binen Ahmet T. bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet T., belindeki silahla Osman T.’nin göğsüne 5 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Osman T. kurtarılamadı. Olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına alınan zanlı Ahmet T., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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