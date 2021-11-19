Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 4. sondaj gemisinin adı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 4. sondaj gemisi 2022'nin ilk çeyreğinde envantere girecek. Son teknoloji gemiye 'Alparslan' adının verilmesi bekleniyor. Yedinci nesil gemi 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip. 200 kişilik mürettebata sahip gemi 7,3 metre yüksekliğindeki dalgada bile sabit kalabiliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 4. sondaj gemisinin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Son teknoloji ile donatılmış geminin adının da 'Alparslan' olabileceği değerlendiriliyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip. Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti grup toplantısında, "Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir" sözleriyle müjdeyi vermişti.

Karadeniz'de görev alacak

Edinilen bilgilere göre 7. nesil geminin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip olan geminin isminin de 'Alparslan' olacağı ağırlık kazanırken geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen alanlar olması bekleniyor.