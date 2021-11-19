Beykoz'da engellileri sopayla dövüp kabusu yaşattılar! Cezası belli oldu

BEYKOZ Engelliler Derneği başkanı ve engellileri sopayla dövdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 2 sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme sanık Oğuzhan Arıcı’yı 3 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırırken diğer sanık Musa Sezer’in ise 11 ay 13 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Oğuzhan Arıcı getirilirken tutuksuz sanık Musa Sezer katıldı. Duruşmada müştekiler Hasan Polat, Volkan Gider ve taraf avukatları da yer aldı. Müşteki avukatı Elçin Cemre Şencan, güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde sanık Oğuzhan Arıcı’nın silahtan sayılan sopayla diğer sanık Musa Sezer’in de yine silahtan sayılan piknik tüpüyle müştekilere saldırdığını belirtti.



Sanık Arıcı’nın olay sırasında müştekilere ‘Öldüreceğim sizi’ diyerek öldürme saikiyle hareket ettiğini belirten Avukat Şencan, suçun teşebbüs aşamasında kaldığını söyledi. Polisin olaya kısa sürede müdahale etmesi sayesinde müvekkillerin hayatta kaldığını vurgulayan Şencan, "Sanıkların en yüksek cezayı almaları müvekkillerimizin adalete olan inancını bir nebze olsun yerine getirebilecektir" dedi. Sanık avukatı ise müvekkillerinin beraat etmesini talep etti.



"Ayırmak için masaya tüple gittim"

Sanık Oğuzhan Arıcı ise kasten yaralama amacının olmadığını iddia ederek "Olay alkolün vermiş olduğu etkiden dolayı kaynaklanmıştır. Böyle bir olayın yaşanması kendimizce de ailemizce de utanç vericidir. Mağdurlardan tekrar özür diliyorum. Para cezası verilmesini ya da kamuya yararlı bir işte çalışmayı talep ederim" şeklinde konuştu. Sanık Musa Sezer de "Ben sopayı almak için Oğuzhan’ın peşinden gittim. Sopayı 2 sefer elinden aldım. Ayırmak için masaya tüple gittim, hiçbirini tanımam" dedi.



11 ay 13 gün hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Oğuzhan Arıcı’nın 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi silahla kasten yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından 3 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme diğer sanık Musa Sezer’i de 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi silahla kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Alenen hakaret' suçundan toplamda 11 ay 13 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Musa Sezer iki müştekiye karşı işlediği iddia edilen 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan beraat ederken sanık Oğuzhan Arıcı ise 3 müştekiye karşı işlediği iddia edilen 'Tehdit' suçundan beraat etti.



İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Arıcı’nın 21 Haziran’da sopayla Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat’ı yaraladığı, Polat’ı kurtarmak için yanına giden diğer diğer engelliler Osman Odabaş ve Volkan Gider’i de darbettiği belirtiliyor. Sanık Arıcı’nın darp esnasında müştekilere "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği ifade ediliyordu. İddianamede diğer sanık Musa Sezer’in de sanık Arıcı’yla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, elindeki tüp ile masaya vurduğu ve müştekilere hakaret ettiği öne sürülüyordu. İddianamede sanık Oğuzhan Arıcı’nın 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu. Diğer sanık Musa Sezer’in de 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından toplamda 3 yıl 3 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.