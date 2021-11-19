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Erdoğan ve Bahçeli'nin haritalı pozu Yunan'ın zoruna gitti

Erdoğan ve Bahçeli'nin haritalı pozu Yunan'ın zoruna gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde Türk Dünyası haritasıyla poz vermesi Yunan basını tarafından 'kışkırtıcı' olarak bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede siyasi ve ekonomik meseleler konuşuldu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf Yunan basınını rahatsız etti. Yunan Greek City Times adlı haber sitesi harita ile verilen pozu 'kışkırtıcı' olarak tanımlarken, "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir Türk Dünyası haritasına sahip" yorumunu yaptı.

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