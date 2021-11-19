Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya ile olası bir gerilim Avrupa için feci sonuçlar doğuracak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "Rusya'nın her an gerilimi tırmandırabileceğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini savunmaya hazırız. Bu olası gerilim kesinlikle tüm Avrupa için feci sonuçlar doğuracaktır" dedi.

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RUSYA, Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmaya devam ederken Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Washington'da temaslarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmeye ilişkin ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar, Rusya'nın bölgedeki istikrarı bozucu eylemleri de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik sorununu ele aldı ve 31 Ağustos'ta imzalanan ABD-Ukrayna Stratejik Savunma Çerçevesi'nde belirtilen ortak öncelikleri ilerletmek için birlikte yakın çalışma konusunda anlaştı" ifadeleri kullanıldı.

Toplantı öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Austin, "Rus saldırganlığına karşı ortak önceliğimizi ilerletmeye devam etmek ve Karadeniz güvenliği, siber savunma ve istihbarat paylaşımı gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştirmek için bu çerçeveyi nasıl uygulayabileceğimizi tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.