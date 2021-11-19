Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde 2010 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Alexis Sanchez'i transfer etmek için büyük çaba sarf etmiş ancak başarılı olamamıştı.

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Fenerbahçe'de sezon başı yapılan transferlere rağmen golcü sorunu sürüyor. Ocak ayında kadrosunu skor üretebilen kaliteli bir ayakla güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler gündemine Inter'de forma giyen yıldız futbolcu Alexis Sanchez'i aldı.

Alexıs Sanchez, Inter'den ayrılıyor

Sabah'ın haberine göre; Sarı-Lacivertlilerin sezon başında da ilgilendiği Alexis Sanchez'in yolu bu kez Fenerbahçe'yle kesişebilir. Aziz Yıldırım'ın 11 yıl önce de transferi için uğraş verdiği Şilili forvet, devre arasında Inter'den ayrılıyor.

Aziz Yıldırım döneminde yüksek maliyeti sorun olmuştu

Inter'in yüksek maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği Alexis Sanchez, bonservisini eline alıp devre arasında İtalyan deviyle vedalaşıyor. 2010 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan ve o dönem Udinese'de forma giyen Alexis Sanchez, Aziz Yıldırım tarafından transfer edilmek istenmiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Aziz Yıldırım, ilerleyen yıllarda bu girişimi bizzat itiraf etmişti. Şilili forvetin yeni durağının Fenerbahçe olabileceği iddia ediliyor.

10 maçta 1 gol ve 2 asist üretti

Bu sezon yedek kulübesine hapsolan Alexis Sanchez'in Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan deviyle bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız futbolcu 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.