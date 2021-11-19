Selahattin Demirtaş'tan erken seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından bir erken seçim çağrısı da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan geldi.

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Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada hesabından erken seçim çağrısında bulundu.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Demirtaş, “Ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini, işçilerin, çiftçilerin alın terini yabancılar bedava alabilsinler diye, Hükümet liranın değerini bilerek düşürüyor. Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır ve bunu Türk milliyetçileri yapıyor” dedi.

Artan yoksulluğa dikkat çeken Demirtaş, “Öte yandan milyonlarca vatandaş ucuz ekmek kuyruklarında saatlerce bekleyecek kadar yoksulluk içinde. Oysa asgari ücret alan bir Almanya vatandaşı, istese bir halk ekmek büfesini komple satın alabilir” paylaşımında bulundu.

Erken seçim çağrısında bulunan Demirtaş, “Türkiye toplumu bu durumu hak edecek ne yapmış olabilir, son seçimde çoğunlukla yanlış kişiye oy vermenin dışında? Ne yazık ki halkın durumu çok kötü ve yoksulluk, her geçen gün sefalete dönüşüyor. Sadece tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim” dedi.

“Türkiye yoksul bir ülke değil. Sadece, çok kötü yönetiliyor” diyen Demirtaş, “Neyse ki gidişatı düzeltmek elinizde. Yapacağınız en acil şey seçim istemek ve ülkeyi satanlara derslerini sandıkta vermek. Sonrasında, işlerin ne kadar hızlı düzeldiğini görünce çok şaşıracaksınız. #SeçimHemenŞimdi” paylaşımında bulundu.