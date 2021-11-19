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İkizler burcu yorumları ay tutulmasında neler olacak sağlıkla ilgili gelişmeler

İkizler burcu yorumları ay tutulmasında neler olacak sağlıkla ilgili gelişmeler

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması bu gece gerçekleşecek. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Hande Kazanova ikizler burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının ikizler burcuna etkileri

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Dünya 19 Kasım cuma  gecesi son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık olacak. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Peki ay tutulmasının ikizler burcuna etkileri ne oldu, ikizler burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın ikizler burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının ikizler burcuna etkileri: İkizler ve yükselen İkizler, sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla görüşmelerinizle haftanız başlıyor. Arkadaşlarınızdan alacağınız haberler çok yüksek olabilir ya da onlarla bazı konularda anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bu hafta başında biraz kendi bildiğinizi okuyacaksınız.

Bu hafta en çok iş alanlarınıza dikkat etmeniz gerekecek. İş, hizmet ve sağlıkla ilgili konular önemli olacak. İş arkadaşlarınızla bazı noktalarda anlaşmazlıklar yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Beraber çalışıyorsanız karşı tarafın yaptığı bazı hareketlere çok büyük tepkiler verebilirsiniz. İş gücünü kullandığınız bir işiniz varsa tehlikeli aletler, makineler kullanırken dikkatli olmaya özen gösterin. Bu hafta risk almamanız gereken bir hafta olacak.

Cuma günü gerçekleşecek parçalı Ay tutulması sizin kadersel alanlarınızı tetikleyecek. Önümüzdeki 6 ay boyunca şartlar ve koşullar elinizde olmayabilir. Aynı zamanda spiritüel konulara, ruhsal çalışmalara hayatınızda daha fazla yer vermek isteyebilirsiniz. Sizi aşağıya çeken, sizi zorlayan kötü alışkanlıklarınız varsa bunlara dair vereceğiniz önemli kararlar da gündeminize yerleşebilir. Bu tutulma esnasında para ile ilgili konuları da halletmek isteyeceksiniz. Diğer taraftan annenizin akrabalarının hayatında önemli duygusal kararlar gündeme gelecek. Onlarla bazı konuları konuşmak anlamında bir araya gelebilirsiniz. Partneriniz ya da eşinizin sağlığı ve işi ile ilgili konular da önümüzdeki 6 ay boyunca hayatınızda etkili olabilir.

İşinizle ilgili konular bu aralar önemli ve siz bununla ilgili bazı planlar yapmış olabilirsiniz. Seyahate çıkmak istiyor ya da işinizin kendi kaynaklarını ve gücünü kullanmak istiyor olabilirsiniz. Pazartesi ve Cumartesi günü karşınıza güzel şans ve fırsatlar gelebilir ama bu şans ve fırsatları lütfen abartmayın. İşiniz çabuk bitsin diye etrafınızdaki insanlara tutamayacağınız sözler vermeyin, kendinizi dar koşullara sıkıştırmayın. Diğer taraftan maddi konularda güzel koşulları da sağlayacağınız bir hafta içinde olacaksınız. Hafta sonuna doğru kendi gücünüzü de etkin bir şekilde hayatınızda kullanacaksınız.

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