BIST 1.737
DOLAR 11,21
EURO 12,69
ALTIN 669,81
HABER /  GÜNCEL

Türkiye 19 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 19 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 356 bin 563 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 119 milyon 200 bin 467'ye yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Kasım 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 749 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim."

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,52 OLDU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,52 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 200 bin 467'ye yükseldi.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 46 kişiyi şehit eden terörist yakalandı
İstanbul'da 46 kişiyi şehit eden terörist yakalandı
Dikkat çeken F-16 iddiasına Türk yetkililerden yalanlama
Dikkat çeken F-16 iddiasına Türk yetkililerden yalanlama
Türkiye İspanya zirvesi İspanyol iş dünyasında olumlu beklentiler yarattı
Türkiye İspanya zirvesi İspanyol iş dünyasında olumlu beklentiler yarattı
Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor
Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor
Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya ile olası bir gerilim Avrupa için feci sonuçlar doğuracak
Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya ile olası bir gerilim Avrupa için feci sonuçlar doğuracak
Türk yatırım şirketi İsviçreli firmanın Giresun'daki LPG terminalini satın aldı
Türk yatırım şirketi İsviçreli firmanın Giresun'daki LPG terminalini satın aldı
50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi
50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi
Uygur Türkleri için ABD Başkanı Biden'den önemli açıklama
Uygur Türkleri için ABD Başkanı Biden'den önemli açıklama
Erdoğan ve Bahçeli'nin haritalı pozu Yunan'ın zoruna gitti
Erdoğan ve Bahçeli'nin haritalı pozu Yunan'ın zoruna gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 4. sondaj gemisinin adı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 4. sondaj gemisinin adı belli oldu