Türkiye 19 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 356 bin 563 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 119 milyon 200 bin 467'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Kasım 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 749 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim."

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,52 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,52 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 200 bin 467'ye yükseldi.

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