Siyasal İletişim meraklılarına başucu kitabı

Prof. Dr. Enderhan Karakoç ve Doç. Dr. Onur Taytaş'ın editörlüğünü üstlendiği Siyasal İletişim Uygulamalı Tartışmalar kitabı raflardaki yerini aldı. Kitapta siyasal iletişime ilişkin analizler, incelemeler ile örnek çalışmalar yer alıyor.

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Nobel Akademi Yayınları'ndan çıkan "Siyasal İletişim Uygulamalı Tartışmalar" adlı kitap okuyucularıyla buluştu.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç ve Doç. Dr. Onur Taytaş'ın editörlüğünü üstlendiği kitapta iletişim akademisyenlerinin siyasal iletişim konularında kaleme aldıkları bölümleri yer alıyor.

Prof. Dr. Cengiz Anık, Prof. Dr. Erdal Dağtaş, Araş. Gör. Lütfü Pınar, Halil Şeker, Prof. Dr. Şükrü Balcı, Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Doç. Dr. Salih Gürbüz, Doç. Dr. Bayram Oğuz Aydın, Doç. Dr. Onur Taydaş, Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Dr. Dr. Adem Doğan, Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Dr. Konur Alp Koz, Doç. Dr. Mustafa Bostancı, Doç. Dr. Oğuz Göksu, Dr. Oğuz Güner, Doç. Dr. Göksel Göker, Dr. Neslihan Göker, Semay Buket Şahin, ve Türkay Türkan Ünlü'nün bölüm yazarlığını yaptığı kitapta siyasal iletişime ilişkin analizler, incelemeler ile örnek çalışmalar yer alıyor.

Kitaptan

Demokratik toplumlarda siyasetçilerin seçmenleriyle olan iletişimi büyük önem arz etmektedir. İktidarı elde etmeyi amaçlayan her kişi ya da siyasi parti, siyasal alandaki aktörlerin büyük çoğunluğunun rızasını almalı, yanı sıra da iktidarı devam ettirebilmek için yine bu aktörlerle olan bağlarını sürdürebilmelidir. Çünkü siyasetçilerin başarılı bir siyasi mücadele sürdürebilmesi, seçmenini iyi analiz etmesi ve etkili bir seçim stratejisi geliştirmesine bağlıdır.

İşte burada devreye siyasal iletişim girmektedir. Ne zaman hangi iletişim araçlarının kullanılacağı, kısa ve uzun vadede nasıl hareket edileceği, siyasi aktörlerin kamuoyuna nasıl sunulacağı, medya araçlarında hangi resim ve görüntülerin kullanılacağı, konuşma içeriklerinin ve süresinin nasıl olacağı ve bunların genel ve belli gruplara göre değişip değişmeyeceği, siyasal iletişim uzmanlarının önemle üzerinde durduğu konular arasında yer almaktadır. Siyasal iletişim, etkili bir tanıtımı getirebileceği gibi doğru stratejilerin izlenmemesi, günümüz iletişim kanallarının anlık ve hızlı dağılımı ile seçmen kaybına da neden olabilmektedir.

Siyasal iletişim sadece seçim ve referandum süreçlerinde hatırlanması gereken bir konu olmaktan öte sürekli canlı tutulması gereken siyasal alanın önemli bir kanalıdır. Bu noktada siyasal iletişim alanında kimi zaman farklı uygulamalara ve yöntemlere de başvurulduğu görülmektedir. Siyasal iletişim alanına ilişkin analizlerin, incelemelerin ve örnek çalışmaların yer aldığı bu kitap, siyasal iletişime ilgi duyan, bu alanda çalışmak isteyen kişilere de bir kaynak olarak hazırlanmıştır.