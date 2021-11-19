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Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

EDİRNE'de sağlık kontrolü için hastane getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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'Fuhşa aracılık' suçundan tutuklanan ve cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilen G.G.'nin (29) ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Polis memuru ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti.

Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alınırken G.G. de cezaevine teslim edildi.

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