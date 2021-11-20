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Erzurum'da eski nişanlı vahşeti! Önce genç kızı, sonra aynı bıçakla kendini öldürdü

Erzurum'da eski nişanlı vahşeti! Önce genç kızı, sonra aynı bıçakla kendini öldürdü

ERZURUM’da sokak ortasında yaşanan bıçakla saldırının detayları belli oldu. Saldırgan şahıs önce eski nişanlısını, ardından kendisini bıçakladı. İkisi de hastanede hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Muhammet Y. (22) eski nişanlısı olduğu öğrenilen Zeynep U.’yu (19) sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Daha sonra bıçakla kendisini yaralayan Muhammet Y. ağır yaralı olarak Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eski nişanlıların burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından polis geniş çaplı tahkikat başlattı.

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