Fazıl Say: TL olarak görünce boğazımdan geçmiyor

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken, yurt dışında fiyatını 12 ile çarptığı suyun bile "boğazından geçmediğini" söyleyerek tepki gösterdi.

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Merkez Bankası’nın faiz kararından önce 10,57 olan dolar/TL, karar sonrasında 11,30'u gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL'de de 12.82 seviyeleri aşıldı. TL'nin euro ve dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'i geçti.

"Su bile içsem euro fiyatını tl olarak görünce boğazımdan geçmiyor"

TL'deki değer kaybına Twitter'dan tepki gösteren piyanist Fazıl Say, "30 yıldır 'turne insanıyım' şu an Hollandadayım. Normal aslında. Ve hayatımda ilk kez, çok farklı hissiyatlardayım fiyatlarla ilgili. 'Normal bir akşam yemeğini' geçtim, su bile içsem, Euro fiyatını artık 10’la, 12’yle filan çarpıp, TL olarak görünce boğazımdan geçmiyor kardeşim!" dedi.

Say, şu ifadeleri kullandı:

"Mesele burada başlıyor, bu krizin büyüklüğü, bu bahsettiğim 'imkanı olan kesim' için bile mümkün olan ve 'normal' olan; arada bir yurtdışına seyahat, imkan varsa çocuğunu yurtdışında okutma, İş için gittiğin yerde bir 'normal' akşam yemeği gibi bütün bunlar yok ve zor artık.

"Erken seçim istiyorum"

Kusura bakma kardeşim! Ben faizdi şuydu buydu duymak istemiyorum! Ben bu iş düzelsin, memleketim yine iyiye kavuşsun istiyorum. Erken seçim istiyorum, değişim istiyorum, bir yerde 'yeniden başlanmasını' istiyorum. Önce toplum için, sonra ailem için. Samimi olarak!